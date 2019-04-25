В пятницу в Липецке до +26 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-25T13:46:17+03:00

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Ближайшие несколько дней в Липецкой области обещают быть теплыми. В пятницу, 26 апреля, ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью 5-10 градусов тепла.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до +26 градусов. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 753 мм рт.ст.

В субботу, 27 апреля, в Липецке переменная облачность. По данным синоптиков, возможны небольшие осадки во второй половине дня. В темное время суток около 9 градусов выше ноля. Днем в областном центре до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU