2019-04-25T13:46:12+03:00
Происшествия

Вылетевшее на дорогу колесо помяло машину липчанина

Инцидент записал регистратор в Ельце [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Покрышка выкатилась перед машиной. Кадр с видео vk.com/elec_onlineПокрышка выкатилась перед машиной. Кадр с видео vk.com/elec_onlineФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Необычное ДТП случилось в городе Елец Липецкой области. Там на улице Линейная 23 апреля в темное время суток водитель легкового авто неожиданно столкнулся с выкатившимся на дорогу колесом. Происходящее записала камера видеорегистратора.

Колесо выкатилось на дорогу .

На записи видно, как машина едет в темноте по плохо освещенной улице, легковушка подъезжает к перекрестку и внезапно водителю на встречу выкатывается покрышка. Водитель резко вывернул руль, пытаясь увернуться, но «блуждающее» по дороге колесо все же зацепило машину по касательной, оставив след на двери и крыле.

К счастью, скорость была небольшая и происшествие обошлось без тяжелых последствий. Автор видео уверен, что кто-то намеренно вытолкнул покрышку под его машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Велодень" в Липецке ждут более 3000 участников
В пятницу в Липецке до +26 градусов и без осадков
Липчанин запер приятеля в подвале ради 15 000
Под Липецком фотоловушка сняла, как бобры лепят сигнальные холмики
Жительница Липецка умерла на трапе, прилетев из Таиланда
В Липецке началась акция «Георгиевская ленточка»
Елец получил 30 новых автобусов
В Липецке водитель иномарки пронесся на красный свет
И.о мэра Липецка извинилась за высказывание о еврейской фамилии
Под Липецком легковушка врезалась в мопед "Гепард"
20-летняя липчанка украла с карты пенсионера более 50000 рублей
В Липецке разыскивают 14-летнюю девочку
Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся
В Липецке маленький ребенок едва не выпал с 12 этажа
С кладбищ Липецка вывезли 200 м3 мусора
В Липецке на улице Неделина сразу 2 аварии
В Липецке иномарка выскочила под автобус: есть пострадавшие
В Липецке не вернулся со школы 7-летний мальчик
В Липецке Быханов сад закроют до конца лета
Машина перевернулась от удара после ДТП в Липецке
На пасху в Липецке перекроют проезды к кладбищам
В Липецкой области запретили въезжать в леса