Вылетевшее на дорогу колесо помяло машину липчанина

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-25T13:46:12+03:00

Покрышка выкатилась перед машиной. Кадр с видео vk.com/elec_online Фото: скрин с видео

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Необычное ДТП случилось в городе Елец Липецкой области. Там на улице Линейная 23 апреля в темное время суток водитель легкового авто неожиданно столкнулся с выкатившимся на дорогу колесом. Происходящее записала камера видеорегистратора.

Колесо выкатилось на дорогу .

На записи видно, как машина едет в темноте по плохо освещенной улице, легковушка подъезжает к перекрестку и внезапно водителю на встречу выкатывается покрышка. Водитель резко вывернул руль, пытаясь увернуться, но «блуждающее» по дороге колесо все же зацепило машину по касательной, оставив след на двери и крыле.

К счастью, скорость была небольшая и происшествие обошлось без тяжелых последствий. Автор видео уверен, что кто-то намеренно вытолкнул покрышку под его машину.

ИСТОЧНИК KP.RU