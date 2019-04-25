2019-04-25T14:17:54+03:00
Общество

На "Велодень" в Липецке ждут более 3000 участников

В этом году липчане преодолеют 8,56 км
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на велопокатушкиЛипчан приглашают на велопокатушкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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25 мая в Липецке пройдет «Велодень». Мероприятие уже стало традиционным. Многие липчане уже который год собираются на «покатушки» с друзьями, а некоторые целыми семьями.

Регистрация участников начнется в 10.00 на площади перед СК «Звездный». Сам заезд стартует в 13.00. Велосипедисты проедут по улице Космонавтов, Зегеля, Ленина, Гагарина, Московская и Терешковой. Всего спортсмены преодолеют 8,56 км. Участники сделают круг и финишируют у «Звездного».

В этом году организаторы ждут более 3 тыс. велосипедистов. После заезда липчан ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрыш призов.

Напомним, что участие в мероприятии бесплатное. Не обязательно иметь отличную физическую подготовку. Все, что требуется от участников - умение кататься на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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