Липецкий «Рошен» оспорит налог в 361.5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-25T14:47:33+03:00

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Липецкая кондитерская фабрика, которая принадлежит корпорации «Рошен» пока еще действующего президента Украины подала апелляцию на решение областного Арбитражного суда о начислении налога в треть миллиарда рублей. Напомним, в марте Арбитражный суд вынес решение по делу, которое длилось больше трех лет.

Суд отклонил иск «Рошен» и признал обоснованными требования налоговой службы взыскать с фабрики дополнительно начисленный НДС 285.9 млн. рублей, пени 26.2 млн. и штраф в 49.4 миллиона. Всего 361.5 млн. рублей.

Теперь «Рошен» намерен обжаловать это решение. Апелляция поступила в суд первой инстанции 24 апреля, рассматривать ее будет Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, пишет РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU