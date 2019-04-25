Воров из Орла поймали под Липецком на машине, груженной крадеными продуктами

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-25T16:06:21+03:00

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В Липецкой области задержали воров, которые обокрали сеть продуктовых магазинов. Все случилось рано утром 24 апреля в Измалковском районе. В полицию поступило сообщение, что кто-то обокрал сразу два магазина торговой сети в деревне Мокрый Семенек и в селе Васильевка.

Неизвестные вытащили товар и скрылись на машине. Подозреваемых вычислили и задержали на трассе по «горячим следам» сотрудник ГИБДД и уголовного розыска. Багажника авто был забит украденными продуктами, алкоголем и сигаретами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержанными оказались двое безработных жителей Орловской области 33 и 49 лет. Уголовное дело возбудили по статье «кража» – часть 2 статьи 158 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU