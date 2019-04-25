Глава Задонского района уходит в отставку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-25T16:48:54+03:00

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В этот четверг, 25 апреля, стало известно о новых кадровых изменений в Липецкой области. Так, глава Задонского района покидает свой пост. Григорий Мосолов уже написал заявление об уходе.

Исполняющим обязанности главы назначили Александра Щедрова. Ранее он руководил областным управлением инновационной и промышленной политики. Щедров родился в 1985 году в селе Каменское Елецкого района. Он окончил ВГУ и Государственный Университет Дикинсон в США. С 2011 года работал консультантом отдела международных и межрегиональных связей управления инвестиций и международных связей Липецкой области. В 2012 году - заместителем гендиректора ООО «Управляющая компания АИР-Техно». В том же году он стал первым заместителем начальника регионального управления инновационной и промышленной политики. После – возглавил управление.

Напомним, что 11 апреля в Задонске разгорелся скандал. Водители районных маршрутов отказались работать. Они пожаловались в прокуратуру на ужасное состояние автобусов, на необеспечение работодателем надлежащих условий труда. В ходе проверки слова водителей подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU