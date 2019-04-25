В колонию под Липецком пытались перебросить телефоны, карты и наушники

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-25T16:55:08+03:00

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В городе Елец Липецкой области поймали нарушителя, который пытался перебросить через забор исправительной колонии запрещенные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, мужчину задержали у маскировочного ограждения колонии №3. В руках у него были два свертка серого цвета, которые он готовился перекинуть через ограждение.

При досмотре в свертках у нарушителя нашли четыре сотовых телефона, три зарядки, два USB провода, пять наушников и аккумулятор к сотовому телефону. Также в одном из свертков была колода карт и две запасные съемные панели для сотовых телефонов.

За попытку перебросить запрещенные предметы на территорию особо охраняемого объекта, в отношении нарушителя возбудили административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU