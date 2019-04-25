Фургон «Почты России» попал в ДТП в Липецке

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-25T17:17:29+03:00

По данным УФПС, писем в фургоне не было [видео]

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Серьезная авария случилась в этот четверг, 25 апреля, на улице Папина в Липецке. Там на перекрестке у светофора столкнулись автомобиль «ВАЗ-2105» и фургон «Почты России» «Лада Ларгус».

Очевидцы сразу вызвали на место происшествия «скорую» и сотрудников ГИБДД. Водителю «Ларгуса» оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

ДТП на Папина .

Как сообщили в пресс-службе УФПС Липецкой области, по результатам рассмотрения дела ГИБДД, виновником аварии признали водителя «пятерки». На момент ДТП в фургоне не было почтовых отправлений. На работе почтовой службы происшествие не отразилось.

Также в управлении отметили, что все машины липецкого филиала перед выходом на маршрут проходят техосмотр, а водители – медосвидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU