Главный архитектор Липецка покинула пост по собственному желанию

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-25T17:27:47+03:00

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Главный архитектор Липецка покидает свой пост. Татьяна Азова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Этот четверг, 25 апреля – последний день, который она отработала в департаменте градостроительства и архитектуры.

Напомним, Татьяна Азова родилась в 1963 году в Батуми. В 1986 году она окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». После института работала архитектором в «Липецкгражданпроект». С 2001 года – в городской администрации. Сначала ведущим специалистом, потом начальником отдела, управления генплана. В декабре 2016 года Азову назначили заместителем председателя департамента градостроительства и архитектуры. С того года до настоящего времени она была главным архитектором областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU