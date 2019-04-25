Игорь Артамонов встретился с ельчанами, получившими участки под строительство жилья

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-25T17:37:05+03:00

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В ходе рабочей поездки в Елецкий район врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с многодетными семьями, которые несколько лет назад получили участки под строительство жилья. Это более 300 человек.

Однако жители жалуются на отсутствие коммуникаций и дороги. Люди обратились к Игорю Артамонову с просьбой отсыпать 1,5 километра дороги к их участкам, чтобы они могли подвозить строительные материалы. Кроме того, уже сейчас семьи нуждаются в детской площадке, чтобы малыши могли играть, пока родители заняты стройкой. Врио главы региона поручил руководству Ельца решить эти вопросы в ближайшее время.

«Доля индивидуального жилищного строительства в нашем регионе превышает 70%. Мы заинтересованы в большем количестве. Сегодня попросили инициативную группу собрать всех собственников земли под Ельцом, чтобы мы могли еще раз встретиться с заинтересованными в строительстве жилья семьями и оперативно решить все вопросы», – подчеркнул Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU