По просьбам липчан меняется расписание дачных автобусов

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-25T18:05:39+03:00

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В Липецке изменится расписание садоводческих маршрутов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения вносятся по обращению граждан и для удобства пассажиров.

Расписание изменится в субботу, 27 апреля. Так садоводческий маршрут №77, который ходит от остановки «Техуниверситет» до садов «Светлана» будет работать по расписанию 2018 года.

Маршрут №43, которые курсирует от остановки «Сокол» до садов «Металлург 4» и «Цементник» будет отъезжать от сокольской остановки в 6.30 утра. Также теперь при каждом рейсе автобус будет заезжать на территорию «Цементника».

Более подробно об изменениях в расписании и маршрутах транспорта можно узнать по телефону 31-00-82. Также информация об остановках и времени отправления с них есть на сайте департамента и транспортной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU