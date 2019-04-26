В Липецке ВАЗ влетел в разделительный забор
Серьезная авария случилась минувшим вечером, 25 апреля около 22.00, на улице Гагарина в Липецке. Там перед кольцом «ВАЗ-2114» на полном ходу влетел в разделительный забор между полосами, где по три полосы движения с обеих сторон.
ВАЗ влетел в забор на улице Московской.
Что заставило водителя съехать со своей полосы, очевидцы так и не поняли. Удар был настолько сильным, что у «четырнадцатой» разбило весь перед. Несмотря на это, заборчик устоял.
дтп.врезался в забор
Ждущие автобуса люди и проезжавшие мимо автомобилисты бросились на помощь водителю «ВАЗа». По словам свидетелей, ему потребовалась помощь медиков. На место прибыли «Скорая» и сотрудники ГИБДД, которые разбирались во всех подробностях аварии, а также выясняли, что виноват.
ИСТОЧНИК KP.RU