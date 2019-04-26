2019-04-26T10:09:35+03:00
Происшествия

В Липецке ВАЗ влетел в разделительный забор

Авария произошла вечером на улице Московской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на МосковскойДТП на МосковскойФото: скрин с видео
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Серьезная авария случилась минувшим вечером, 25 апреля около 22.00, на улице Гагарина в Липецке. Там перед кольцом «ВАЗ-2114» на полном ходу влетел в разделительный забор между полосами, где по три полосы движения с обеих сторон.

ВАЗ влетел в забор на улице Московской.

Что заставило водителя съехать со своей полосы, очевидцы так и не поняли. Удар был настолько сильным, что у «четырнадцатой» разбило весь перед. Несмотря на это, заборчик устоял.

дтп.врезался в забор

Ждущие автобуса люди и проезжавшие мимо автомобилисты бросились на помощь водителю «ВАЗа». По словам свидетелей, ему потребовалась помощь медиков. На место прибыли «Скорая» и сотрудники ГИБДД, которые разбирались во всех подробностях аварии, а также выясняли, что виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

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