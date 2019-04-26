Орловские домушники обворовывали жителей деревни в Липецкой области

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-26T09:31:45+03:00

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В Измалковском районе Липецкой области раскрыли серию краж из домов в деревне Вязьма. Там 17 апреля неизвестные пробрались в чужой дом и вынесли все, что имело хоть какую-то ценность. Среди украденного были железные ведра, плита, газовые баллоны, холодильник, две железные кровати, бензопила, стиральная машина и даже железки для угольной печи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемыми оказались двое безработных мужчин из Орловской области 33 и 49 лет. После задержания выяснилось, что они причастны к еще одной краже из соседнего дома, где они также вынесли все, что могли, вплоть до ковровых дорожек. В другом доме, помимо газовой плиты, бытовой техники и металлических изделий, домушники украли велосипед и самовар. Эта кража произошла 13 апреля.

Они же накануне обокрали два продуктовых магазина в том же Измалковском районе и пытались скрыться на машине, на которой их и поймали с полным багажником краденных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU