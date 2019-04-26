Липчанину грозит 15 лет за продажу наркотиков знакомой

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-26T10:05:52+03:00

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В Липецке будут судить 41-летнего рецидивиста, которого поймали на продаже наркотиков. Согласно материалам дела, в феврале этого года мужчина где-то купил 0.62 грамма запрещенного вещества. Какое-то время он хранил наркотики у себя, собираясь употребить их лично. А после нашелся покупатель, которым оказалась его знакомая наркоманка. Женщина сама попросила продать ей вещество.

После продажи мужчину задержали сотрудники полиции. Вещество изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что это наркотики в значительном размере. В итоге наркоману предъявили обвинение по части 3 статьи 228.1 УК. Также в ходе расследования выяснилось, что мужчина уже был судим ранее.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, обвиняемый полностью во всем сознался. Расследование завершилось и дело передают в суд, липчанину грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU