СК заподозрил, что погибшего на военном аэродроме Липецка солдата заставили наложить на себя руки

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-26T11:56:53+03:00

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14 апреля на территории липецкого военного аэродрома погиб солдат-срочник. Его призвали из Республики Башкортостан. Напомним, труп солдата нашли воскресным утром с огнестрельным ранением. Парню было 22 года. В ходе расследования следователи заподозрили, что срочника заставили наложить на себя руки. В эту пятницу, 26 апреля, стали известны новые подробности расследования.

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Тамбовскому гарнизону возбудил уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Об этом «КП-Липецк» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Определяют круг лиц, кто может быть причастен к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU