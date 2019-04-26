Липчан призывают стать волонтерами в День Победы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-26T12:51:42+03:00

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В День Победы на мероприятиях в Липецке нужны волонтеры. Организаторы шествия «Бессмертного полка» уже объявили набор. Ищут добровольцев для сопровождения колонн, для работы на трибунах в рамках Парада Победы, для работы на контрольно-пропускных пунктах, с ветеранами-участниками шествия. Нужны волонтеры-медики, волонтеры медиа-службы, волонтеры оцепления. А также для сопровождения в шествии инвалидов-колясочников. Здесь нужны ответственные и совершеннолетние липчане, которые помогут участникам с ограниченными возможностями передвигаться в праздник.

Волонтеры будут задействованы с 9 утра до 6 часов вечера. Всего требуется 405 добровольцев. Пока зарегистрировались только 82 человека.

Желающим принять участие в празднике в качестве волонтера следует позвонить по телефону 8-900-599-5333 или отправить заявку на почту region48@polkrf.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU