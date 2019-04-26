2019-04-26T13:24:54+03:00
Общество

Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений

Липчане пожаловались на заведение общепита в Роспотребнадзор
Юлия КЛЮЕВА
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Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушенийСуд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушенийФото: Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка Роспотребнадзор закрыл кафе. Как сообщили в пресс-службе управления, к ним с жалобой на заведение по улице Интернациональная обратился липчанин. Сотрудники управления провели проверку.

Предприятие общественного питания находится в подвале жилого дома. В ходе расследования выявили, что в кафе действительно нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявленные нарушения угрожают здоровью и жизни липчанам, проживающим в этом доме.

Материалы административного дела специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области направили в суд для принятия решения. Суд вынес постановление. Руководство заведения признали виновными в совершении административного правонарушения. Деятельность кафе приостановили на 60 суток. За это время руководство предприятия должно устранить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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