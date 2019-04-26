Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
114 дольщиков в следующем году получат ключи от квартир на «Университетском»
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Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен. Это дом 32а в микрорайоне «Университетский», строительством которого занималась ООО «Лиск», но сейчас компания находится в шаге от банкротства. В начале апреля от дольщиков были получены согласия на переход прав и обязанностей от прежнего застройщика к новому - строительному холдингу ПАО «Орелстрой».
ИСТОЧНИК KP.RU