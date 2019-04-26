2019-04-26T16:02:29+03:00
Общество

В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета

Жителям Липецка и региона просят соблюдать правила пожарной безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области до конца лета запретили разводить кострыВ Липецкой области до конца лета запретили разводить кострыФото: Юлия КЛЮЕВА
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С 25 апреля по 31 августа на территории Липецкой области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал на днях врио губернатора администрации региона Игорь Артамонов. В области запрещается разводить костры.

Напомним, что в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе ввели запрет на въезд в леса. Ограничение действует с 25 апреля по 15 мая. На въездах в леса уже устанавливают контрольно-пропускные пункты со шлагбаумами. Территории патрулируют.

Спасатели напоминают жителям Липецка и области о том, как опасно в теплую погоду сжигать сухую траву или мусор. Помните, что все это может привести к печальным последствиям. А также расскажите детям о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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