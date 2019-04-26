2019-04-26T16:29:33+03:00
Общество

В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь

Ограничение будет действовать во время проведения мероприятий
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке на праздники ограничат продажу алкоголяВ Липецке на праздники ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

1 мая в Липецке на площади перед ОЦКНТиК по адресу Космонавтов, 54а пройдет митинг. Время проведения -с 10.00 до 13.00.

В этот же день состоится автопробег с 9.30 до 11.40. Маршрут мероприятия: улица ФрунзеНеделина – площадь Победы – проспект Победы – Катукова – Елецкое шоссе.

2 мая пройдет митинг-шествие от площади Авиаторов до площади Героев. Он стартует в 9.45 от Аллеи ветеранов боевых действий. Ориентировочно, завершится в 10.45 на площади Героев у мемориала «Скорбящие матери».

Во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей продавать алкоголь запрещено. Также не допускается реализация спиртного при оказании услуг общественного питания в момент проведения вышеуказанных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета
Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник
Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений
Липчан призывают стать волонтерами в День Победы
СК заподозрил, что погибшего на военном аэродроме Липецка солдата заставили наложить на себя руки
Игорь Артамонов посетил Измалковский район
Липчанину грозит 15 лет за продажу наркотиков знакомой
Под Липецком пенсионер сбил двоих подростков на мотоцикле
Орловские домушники обворовывали жителей деревни в Липецкой области
В Липецке ВАЗ влетел в разделительный забор
По просьбам липчан меняется расписание дачных автобусов
Игорь Артамонов встретился с ельчанами, получившими участки под строительство жилья
Главный архитектор Липецка покинула пост по собственному желанию
Фургон «Почты России» попал в ДТП в Липецке
В пятницу 5 улиц Липецка останутся без холодной воды
В колонию под Липецком пытались перебросить телефоны, карты и наушники
Глава Задонского района уходит в отставку
Воров из Орла поймали под Липецком на машине, груженной крадеными продуктами
В Липецке возле больницы хотят построить вертолетную площадку
Липецкий «Рошен» оспорит налог в 361.5 млн. рублей
На "Велодень" в Липецке ждут более 3000 участников
Вылетевшее на дорогу колесо помяло машину липчанина
В пятницу в Липецке до +26 градусов и без осадков