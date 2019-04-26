В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-26T16:29:33+03:00

Ограничение будет действовать во время проведения мероприятий

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1 мая в Липецке на площади перед ОЦКНТиК по адресу Космонавтов, 54а пройдет митинг. Время проведения -с 10.00 до 13.00.

В этот же день состоится автопробег с 9.30 до 11.40. Маршрут мероприятия: улица Фрунзе – Неделина – площадь Победы – проспект Победы – Катукова – Елецкое шоссе.

2 мая пройдет митинг-шествие от площади Авиаторов до площади Героев. Он стартует в 9.45 от Аллеи ветеранов боевых действий. Ориентировочно, завершится в 10.45 на площади Героев у мемориала «Скорбящие матери».

Во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей продавать алкоголь запрещено. Также не допускается реализация спиртного при оказании услуг общественного питания в момент проведения вышеуказанных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU