СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-26T17:12:51+03:00

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В этот день, 26 апреля, в Липецке произошла авария. На пешеходном переходе ЛГПУ сбили мужчину. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Пешеходы стоят на тротуаре и ждут зеленого сигнала светофора. Один из липчан оказался слишком нетерпелив. За что и поплатился. Мужчина вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал. Сначала он чуть не попал под колеса двух машин. Это, по всей видимости, не испугало его и он направился дальше. В этот момент по дороге ехала белая иномарка. Водитель не успел затормозить. А пешеход шел по дороге, как ни в чем не бывало. Иномарка сбила мужчину.

К пострадавшему тут же сбежались неравнодушные прохожие. Информация о состоянии пешехода уточняется.

В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU