В Липецкой области в Дон выпустили 80 тысяч мальков сазана

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-28T14:17:38+03:00

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Реку Дон в районе села Пальна-Михайловка зарыбили. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, после ремонта гидротехнического сооружения на пруду в реку выпустили 80 тысяч мальков сазана общим весом 800 килограммов. Работу, которые направлены на сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, контролировали экологи

Напомним, Липецкая область участвует в семи федеральных программах нацпроекта «Экология». Одним из его направлений является «Сохранение уникальных водных объектов», на реализацию которого выделены средства из федерального бюджета. Все это позволит увеличить площадь восстановленных водных объектов и протяженность расчищенных рек Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU