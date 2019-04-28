Под Липецком машина врезалась в церковную лавку
Подписчики группы ДТП Елец сообщили об инциденте, случившемся пасхальным утром. по словам очевидцев, женщина не справилась с управлением и въехала в церковную лавку, которая находится у подножия Елецкого Знаменского монастыря.
- Удар был такой силы, что торцевая часть стены просто обрушилась, - добавили горожане.
В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители. Тем временем пользователи высказали свое отношение к аварии:
- Бедолага... Праздник себе испортила. Надеюсь, не пострадала, - написал ельчанин.
А другой написал, что видел момент ДТП - ехал навстречу, и скорость у женщины-водителя была дикая.
ИСТОЧНИК KP.RU