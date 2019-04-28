2019-04-28T14:47:45+03:00
Происшествия

Под Липецком машина врезалась в церковную лавку

По словам очевидцев, от удара обрушилась часть стены
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: принтскрин поста.фото: принтскрин поста.
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Подписчики группы ДТП Елец сообщили об инциденте, случившемся пасхальным утром. по словам очевидцев, женщина не справилась с управлением и въехала в церковную лавку, которая находится у подножия Елецкого Знаменского монастыря.

- Удар был такой силы, что торцевая часть стены просто обрушилась, - добавили горожане.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители. Тем временем пользователи высказали свое отношение к аварии:

- Бедолага... Праздник себе испортила. Надеюсь, не пострадала, - написал ельчанин.

А другой написал, что видел момент ДТП - ехал навстречу, и скорость у женщины-водителя была дикая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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