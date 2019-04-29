В воскресенье в Липецкой области прошел крупный град

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-29T08:53:08+03:00

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Ненастная погода обрушилась на Хлевенский район Липецкой области в минувшее воскресенье, 28 апреля. Там в селе Елецкая Лозовка прошел сильный град. Местыне жители выложили в соцсети фото и видео последствий стихии.

Град в Липецкой области .

По рассказу очевидцев, земля была усыпана градом словно снегом. Ему предшествовал сильный гром. Град длился недолго, градинки были размером с небольшую вишню. Многие автомобилисты поспешили укрыть от льдинок машины.

До Липецка град так и не дошел, он прошел в 55 километрах от областного центра. Кстати, как раз перед тем, как на Хлевенский район обрушился град, спасатели разослали предупреждение о грозе и сильных порывах северо-восточного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU