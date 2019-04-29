2019-04-29T09:08:39+03:00
Происшествия

Под Липецком девушка выкрала из дома золото

В регионе за сутки поймали двух воровок
Лия МУРАДЬЯН
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В области раскрыли две кражиВ области раскрыли две кражиФото: Лия МУРАДЬЯН
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За минувшие сутки, 28 апреля, в Липецкой области поймали двух воровок. Первую кражу раскрыли в Усманском районе. Там в полицию обратилась 42-летняя жительница Усмани, она рассказала, что из ее дома по улице Добролюбова кто-то вынес все золотые украшения. Когда точно произошла кража, женщина не знала, сказала только, что в этом месяце – с 1 по 28 апреля. Несмотря на это воров вычислили в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 22-летняя безработная девушка с судимостью.

А в Лебедянском районе в тот же день раскрыли кражу с банковской карты, которая произошла 27 апреля. Под подозрение попала 55-летняя женщина, которая сняла с чужой карты 2 367 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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