Липчане нашли в сети «вандалов», которые поломали качели у пруда
В конце прошлой недели липчан возмутило состояние детской площадки у Комсомольского пруда. Площадка появилась там не так давно и состояла всего из трех качелей и песочницы.
Но и этого теперь не осталось. В пятницу утром гуляющие у пруда люди с досадой обнаружили, что кто-то испортил две качели. У конструкции на железных стойках кто-то оторвал веревочное «гнездо», а на пружинной качалке выломали заднюю часть.
Липчане предположили, что по детской площадке прошлись очередные вандалы, которые намеренно испортили городское имущество. В итоге жители города нашли тех самых «вандалов». Долго искать не пришлось, они сами выложили в сеть видео своих похождений.
Качели сломали.
«Вандалом» оказалась девушка по имени Саша, которая решила покататься на качелях, но предназначенная для детей конструкция не выдержала вес девушки.
– Сашка села и сломала качели, – слышно голос оператора за кадром. – Саш, ну не стыдно?
ИСТОЧНИК KP.RU