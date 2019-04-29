Липчане нашли в сети «вандалов», которые поломали качели у пруда

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-29T09:34:46+03:00

«Саша села и сломала качели. Ну не стыдно?» [видео]

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В конце прошлой недели липчан возмутило состояние детской площадки у Комсомольского пруда. Площадка появилась там не так давно и состояла всего из трех качелей и песочницы.

Но и этого теперь не осталось. В пятницу утром гуляющие у пруда люди с досадой обнаружили, что кто-то испортил две качели. У конструкции на железных стойках кто-то оторвал веревочное «гнездо», а на пружинной качалке выломали заднюю часть.

Липчане предположили, что по детской площадке прошлись очередные вандалы, которые намеренно испортили городское имущество. В итоге жители города нашли тех самых «вандалов». Долго искать не пришлось, они сами выложили в сеть видео своих похождений.

Качели сломали.

«Вандалом» оказалась девушка по имени Саша, которая решила покататься на качелях, но предназначенная для детей конструкция не выдержала вес девушки.

– Сашка села и сломала качели, – слышно голос оператора за кадром. – Саш, ну не стыдно?

ИСТОЧНИК KP.RU