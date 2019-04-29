В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-29T12:28:18+03:00

Теперь проводить безналичные операции оплаты государственных услуг по картам любого банка можно по принципу одного окна

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Тестирование приема платежей в рамках совместного проекта ПАО Сбербанк и АУ «МФЦ» «Мои платежи» проходило около месяца. За это время состоялась проверка программного обеспечения, обучение сотрудников МФЦ, а также был откорректирован процесс перечисления денежных средств.

Сотрудники МФЦ могут принимать платежи за государственные и муниципальные услуги сразу в операционных окнах. Это позволит клиентам сократить количество посещений центра и экономить свое время.

В день запуска сервиса «Мои платежи» в филиале АУ «МФЦ» в поселке Хохольский прошло праздничное мероприятие. В нем приняли участие заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец, директор АУ «МФЦ» Майя Богдалова, заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области - начальник отдела развития цифрового государственного управления Алексей Соколов и заместитель главы Хохольского муниципального района Владимир Морозов. Участники мероприятия договорились о дальнейшем развитии проекта «Мои платежи», в том числе о внедрении оплаты по QR-коду.

- Для Головного отделения по Воронежской области проект по оплате гражданами государственных и муниципальных услуг картами через POS-терминалы является одним из наиболее перспективных, - отметил заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Инициатива позволит сократить время обслуживание клиентов. Мы сделали еще один шаг на пути к развитию «Безналичного мира».

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ИСТОЧНИК KP.RU