В «Липецком» заказнике браконьеры выловили сетью 12 кг рыбы

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-29T13:31:07+03:00

Двух молодых людей на лодке поймали в Грязинском районе

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В Липецкой области поймали браконьеров, которые довили рыбу в запрещенном месте. По данным пресс-службы областной прокуратуры, двое 23-летних липчан заметили на Матырском водохранилище на территории зоологического заказника «Липецкий».

Парни на весельной лодке с помощью двух лесковых сетей ловили рыбу на особо охраняемой природной территории. К тому моменту, когда их заметили надзорные органы, они успели выловить 12 кг разных пород рыбы. Ущерб природе оценили в 25 680 рублей.

Прокурор направил материалы в полицию Грязинского района, где возбудят уголовное дело по части 3 статьи 256 УК – групповая незаконная добыча с использованием запрещенного орудия. За это предусмотрен штраф до миллиона рублей. Кроме этого иск направили в мировой суд, где с браконьеров взыщут весь ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU