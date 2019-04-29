2019-04-29T15:15:39+03:00
Общество

В Липецке 32 организации готовы взять на работу подростков

Планируется выделить 91 рабочее место для временного трудоустройства юных липчан
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке 32 организации готовы взять на работу подростковВ Липецке 32 организации готовы взять на работу подростковФото: Архив "КП"
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В мэрии Липецка состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в совещании участвовали руководители УМВД, представители прокуратуры, структурных подразделений администрации, управлений округами, а также центра занятости.

Совсем скоро свои двери откроют летние лагеря. В Липецке будут работать круглосуточные оздоровительные учреждения, 59 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, 3 лагеря палаточного типа. Напомним, что всего в регионе в этом году заработают 572 летних лагеря.

Кстати, в лагере «Орленок» состоится 9-й фестиваль доброго творчества. Он объединит около 50 детей в возрасте от 6 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

По предварительным данным, летом и осенью в лагерях отдохнут около 11 тыс. детей. Финансирование оздоровительной компании осуществляется за счет бюджета Липецка – 29,5 млн. рублей, и родителей.

Собравшиеся также поговорили о временном трудоустройстве несовершеннолетних. В этом году «Липецкий городской центр занятости населения» направил 763 письма в адрес организаций города с предложением трудоустроить школьников. Сотрудничать согласились только 32 предприятия. Они готовы выделить 91 рабочее место.

202 школьников трудоустроят этим летом на средства бюджета города. Кстати, юные липчане смогут подработать в образовательных учреждениях. Особое внимание уделят подросткам из многодетных, малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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