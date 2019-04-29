По периферии Липецка разложили 6 тыс. доз вакцины от бешенства

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-29T15:22:39+03:00

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На территории Липецка начали раскладывать вакцины против бешенства диких плотоядных животных. Как сообщили в пресс-службе ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», сотрудники ветеринарной службы совместно с представителями управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов уже разложили 6 тыс. доз вакцин. Всего планируется раскидать 20 тыс. единиц вакцин по периферии областного центра, в лесных массивах, парковых зонах.

Напомним, что бешенство – инфекция, которая может привести к летальному исходу. Липчан предупреждают, стараться не контактировать с животными, особенно с дикими. Домашних животных необходимо прививать. В этом году в Липецке зарегистрировали 12 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU