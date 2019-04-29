2019-04-29T15:22:39+03:00
Общество

По периферии Липецка разложили 6 тыс. доз вакцины от бешенства

Всего планируется раскидать 20 тыс. единиц препарата
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
По Липецку раскладывают вакцины от бешенстваПо Липецку раскладывают вакцины от бешенстваФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На территории Липецка начали раскладывать вакцины против бешенства диких плотоядных животных. Как сообщили в пресс-службе ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», сотрудники ветеринарной службы совместно с представителями управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов уже разложили 6 тыс. доз вакцин. Всего планируется раскидать 20 тыс. единиц вакцин по периферии областного центра, в лесных массивах, парковых зонах.

Напомним, что бешенство – инфекция, которая может привести к летальному исходу. Липчан предупреждают, стараться не контактировать с животными, особенно с дикими. Домашних животных необходимо прививать. В этом году в Липецке зарегистрировали 12 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из дворов Липецка вывезли 22 брошенных авто
Из-за митингов 1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя
В праздники меняется график работы управления ЗАГС в Липецке
На трассе «Дон» под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Газель»
В Липецке в четвертой части квартиры фиктивно оформили четырех иностранцев
В Липецк вернутся ночные заморозки
В Липецке 32 организации готовы взять на работу подростков
В «Липецком» заказнике браконьеры выловили сетью 12 кг рыбы
Липчанка, участвующая в шоу экстрасенсов, призналась, что хочет убить конкурента
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Стало известно, когда в Липецке отключат горячую воду
Под Липецком в перевернувшейся машине пострадали двое детей
Липчане нашли в сети «вандалов», которые поломали качели у пруда
Под Липецком девушка выкрала из дома золото
В воскресенье в Липецкой области прошел крупный град
Под Липецком машина врезалась в церковную лавку
В Липецкой области в Дон выпустили 80 тысяч мальков сазана
В Липецке "Поезд Победы" встретили более 100 человек
В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет
В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета
Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник
Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений