В Липецк вернутся ночные заморозки

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-29T16:22:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке сухая и теплая погода с дневной температурой в +26 градусов сменится резким похолоданием. В Липецкой области похолодает настолько, что вернутся ночные заморозки. Уже предстоящей ночью, по данным Росгидрометцентра, столбик термометра в Липецке упадет до отметки в 2 градуса мороза.

Днем в регионе будет без осадков и 11 – 16 градусов тепла. Ветер сменится на восточный и немного усилится до 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 750 мм ртутного столба.

На майские праздники погода особо липчан не порадует. 1 мая будет также прохладно и ветрено, но без осадков. А с четверга, 2 мая, небо затянет тучами и пойдут дожди. Температура воздуха будет не выше +13 °С днем. В пятницу и субботу возможны грозы.

Самым теплым днем этой недели станет воскресенье, 5 мая, в этот день дождя не будет, а столбик термометра поднимется выше отметки в +22 градуса. Со следующей недели температура воздуха начнет подниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU