Липецкие постовые будут патрулировать улицы на новых внедорожниках
Автопарк полицейских Липецкой области пополнился очередной партией новых внедорожников. В этот вторник, 30 апреля, ключи от новых служебных автомобилей получили сотрудники патрульно-постовой службы.
ППС получили ключи от новых машинФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Специально оборудованные для полиции «УАЗы» оснащены всем необходимым для патрулирования территории и перевозки задержанных. Ключи от новых внедорожников подчиненным вручал начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов.
ППС получили ключи от новых машинФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Генерал-майор уверен, что очередное пополнение автопарка позволит повысить профессионализм и оперативность полиции, а также уровень обеспечения общественного прядка и борьбы с преступностью.
В завершении Михаил Молоканов и руководители подразделений полиции осмотрели поступившие в их распоряжение служебные автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU