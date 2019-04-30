2019-04-30T13:37:03+03:00
Общество

Липецкие постовые будут патрулировать улицы на новых внедорожниках

Полицейские получили ключи от «УАЗов» [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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ППС получили ключи от новых машинППС получили ключи от новых машинФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автопарк полицейских Липецкой области пополнился очередной партией новых внедорожников. В этот вторник, 30 апреля, ключи от новых служебных автомобилей получили сотрудники патрульно-постовой службы.

ППС получили ключи от новых машин Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ППС получили ключи от новых машинФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Специально оборудованные для полиции «УАЗы» оснащены всем необходимым для патрулирования территории и перевозки задержанных. Ключи от новых внедорожников подчиненным вручал начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов.

ППС получили ключи от новых машин Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ППС получили ключи от новых машинФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Генерал-майор уверен, что очередное пополнение автопарка позволит повысить профессионализм и оперативность полиции, а также уровень обеспечения общественного прядка и борьбы с преступностью.

В завершении Михаил Молоканов и руководители подразделений полиции осмотрели поступившие в их распоряжение служебные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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