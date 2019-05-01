Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-01T17:29:58+03:00

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Спасатели разослали липчанам предупреждение. В ближайшие часы и с сохранением в течение этого дня, 1 мая, ожидается усиление юго-восточного ветра. По данным пресс-службы регионального МЧС России, порывы ветра в Липецке и области могут достигать 15-17 м/с.

Напомним, при опасном усилении ветра лучше не выходить из зданий. На улице нельзя прятаться от ветра у стен домов, за остановками, рекламными щитами, под деревьями. Лучше укрыться в подземных переходах или подъездах. Ни в коем случае нельзя становиться под линии электропередач, а также подходить к оборванным сетям. Это может быть смертельно опасно.

В случае ЧП следует завонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU