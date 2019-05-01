Субсидия на поддержку малого и среднего бизнеса увеличится до полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-01T17:50:26+03:00

Бизнес-форум в Липецке посетили более 220 студентов и предпринимателей

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На днях в Липецке состоялся бизнес-форум, собравший более 220 участников. В "Точке кипения" в открытый диалог вступили предприниматели, студенты, интересующиеся бизнесом и представители органов власти.

В первой части мероприятия в рамках делового общения действующие предприниматели задали интересующие их вопросы начальникам структурных подразделений городской администрации о текущей ситуации и мерах поддержки бизнеса.

В ходе дискуссии участники отметили недостаточную популяризацию действий администрации города по развитию предпринимательства. Итогом диалога стало решение оптимизировать медиаплан департамента экономического развития и Центра развития предпринимательства. Заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов подчеркнул, что на данный момент происходит процесс актуализации существующих мер.

- Мы готовы слышать идеи наших предпринимателей, - добавила и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина. - Вместе разрабатывать формы поддержки, которые должна обеспечить городская власть. На сегодняшний день уже существует поддержка в виде выплаты 500 тысяч рублей начинающим предпринимателям и 100 тысяч на обучение в сфере IT, а также администрация готова предоставить залоговые обеспечения. Тем не менее, мы видим необходимость в большем информировании. Мы хотим видеть больше заявок от предпринимателей, а значит, будем общаться, чтобы понять их истинные потребности.

Кстати, в этом году планируется увеличить субсидии на поддержку нового бизнеса до полумиллиона рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 200 тысяч.

Ключевым событием форума стал открытый диалог бизнеса и власти. Предприниматели интересовались темой конкуренции с воронежскими НТО в сфере торговли на остановках. Евгения Уваркина отметила необходимость в урегулировании вопроса поступления налогов в бюджет Липецка, предложив создать обособленные подразделения иногородних компаний.

Представители технологического бизнеса высказали предложение оставить субсидии на закупку оборудования и поддержку экспорта. Дмитрий Аверов призвал представителей крупного бизнеса заранее подавать заявки на субсидирование. Была поддержана идея приглашать закупщиков на ежеквартальные семинары от управления имущественного заказа на тему государственных закупок, на которых рассказывают, на каких платформах участвовать в торгах и тендерах, как правильно оформлять документы.

Вице-мэр Екатерина Белокопытова собрала успешных женщин на стратегическую сессию, чтобы вместе составить дорожную карту по вовлечению женщин Липецка в предпринимательство.

ИСТОЧНИК KP.RU