В Липецке на ЛТЗ огромный тополь рухнул на "Рено"

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-01T18:55:42+03:00

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В эту среду, 1 мая, в Липецке упало дерево. Это произошло днем в районе Тракторостроителей, возле школы №31 по улице Коммунистическая. Огромный тополь, видимо, повалил сильный ветер. Он проломил забор и упал на припаркованный автомобиль "Рено". По словам очевидцев, тополь повредил заднюю часть иномарки. А сбоку к машине "прислонился" забор. У легковушки полностью выбито заднее стекло.

Фото Сергей КоноваловФото: Предоставлено "КП"

Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, что спасатели предупреждали липчан о сильном ветре. В течение дня в областном центре возможны порывы до 15-17 м/c. Горожанам советуют без необходимости не выходить из зданий. Оказавшись на улице, от сильного ветра можно спрятаться в подземном переходе или подъезде зданий.

Фото Сергей КоноваловФото: Предоставлено "КП"

Фото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU