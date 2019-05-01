В Липецке на ЛТЗ огромный тополь рухнул на "Рено"
В эту среду, 1 мая, в Липецке упало дерево. Это произошло днем в районе Тракторостроителей, возле школы №31 по улице Коммунистическая. Огромный тополь, видимо, повалил сильный ветер. Он проломил забор и упал на припаркованный автомобиль "Рено". По словам очевидцев, тополь повредил заднюю часть иномарки. А сбоку к машине "прислонился" забор. У легковушки полностью выбито заднее стекло.
Фото Сергей КоноваловФото: Предоставлено "КП"
Фото: Предоставлено "КП"
Напомним, что спасатели предупреждали липчан о сильном ветре. В течение дня в областном центре возможны порывы до 15-17 м/c. Горожанам советуют без необходимости не выходить из зданий. Оказавшись на улице, от сильного ветра можно спрятаться в подземном переходе или подъезде зданий.
Фото Сергей КоноваловФото: Предоставлено "КП"
Фото: Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU