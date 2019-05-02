В пятницу в Липецке до +20 градусов и сильный ветер

2 Май 19:33 2019-05-02T19:39:55+03:00

В Липецке будет тепло, но дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 3 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой дождь. На некоторых участках туман. Ночью синоптики обещают 3-8 градусов тепла. Ветер юго-западный.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер станет западным. Скорость 6-11 м/с. Местами порывы до 16 м/c. Атмосферное давление будет расти и составит 733 мм рт.ст.

В субботу, 4 мая, ночью в Липецке около 9 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +22 градуса. К вечеру синоптики прогнозируют дожди. Местами грозы. Ветер юго-западный 8-12 м/c. Местами возможны порывы до 16 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU