Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»
Ежегодно во время цветения сирени проходит один из самых ярких фестивалей России
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В этом году с 18 по 26 мая в Становлянском районе Липецкой области состоится фестиваль событийного туризма «Сиреневый рай». По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, это мероприятие в прошлом году стало победителем Национальной Премии «Russian Event Awards», заняв I место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».
ИСТОЧНИК KP.RU