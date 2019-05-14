Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»

14 Май 10:40 2019-05-14T10:40:23+03:00

Ежегодно во время цветения сирени проходит один из самых ярких фестивалей России

Изменить размер текста: A A

В этом году с 18 по 26 мая в Становлянском районе Липецкой области состоится фестиваль событийного туризма «Сиреневый рай». По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, это мероприятие в прошлом году стало победителем Национальной Премии «Russian Event Awards», заняв I место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU