В стройнадзоре по Липецкой области появился руководитель
В этот вторник, 14 мая, стало известно о новом кадровом назначении. В региональной инспекции государственного строительного надзора появился новый руководитель. Ее возглавил Владимир Чивилев.
Владимир Чивилев родился в 1968 году в Липецке. После службы в армии поступил в Липецкий политехнический институт. Свою карьеру начал в 1992 году. Сначала работал мастером УПТК. Затем был начальником базы УПТК, мастером участка, прорабом строительно-монтажного цеха, начальником участка производственного строительно-монтажного объединения АО НЛМК.
Чивилев пришел работать в инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области в 2005 году. В 2014 году его назначили заместителем руководителя стройнадзора. С декабря 2018 года исполнял обязанности руководителя инспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU