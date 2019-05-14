В стройнадзоре по Липецкой области появился руководитель

14 Май 16:21 2019-05-14T16:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 14 мая, стало известно о новом кадровом назначении. В региональной инспекции государственного строительного надзора появился новый руководитель. Ее возглавил Владимир Чивилев.

Владимир Чивилев родился в 1968 году в Липецке. После службы в армии поступил в Липецкий политехнический институт. Свою карьеру начал в 1992 году. Сначала работал мастером УПТК. Затем был начальником базы УПТК, мастером участка, прорабом строительно-монтажного цеха, начальником участка производственного строительно-монтажного объединения АО НЛМК.

Чивилев пришел работать в инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области в 2005 году. В 2014 году его назначили заместителем руководителя стройнадзора. С декабря 2018 года исполнял обязанности руководителя инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU