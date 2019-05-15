2019-05-15T17:44:21+03:00
Общество

Липчан, владеющих электромобилями, хотят освободить от транспортного налога

Соответствующий законопроект одобрили депутаты Липецкого облсовета
Юлия КЛЮЕВА
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Соответствующий законопроект одобрили депутаты облсоветаСоответствующий законопроект одобрили депутаты облсоветаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Комиссия Липецкого областного совета депутатов рассмотрела и одобрила законопроект, который освободит владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Как сообщили в пресс-службе облсовета, также предлагается установить льготу по налогу на имущество в отношении инвестиционных проектов по строительству электростанций на вторичных ресурсах. То есть новые электростанции освободят от этого налога на 5 лет со дня постановки на учет. Кстати, объем инвестиций, которые планируется вложить в проекты по строительству электростанций – 30 млрд. рублей. Появится 240 новых рабочих мест.

Данные изменения парламентарии предлагают внести в Законы: «О налоге на имущество организаций в Липецкой области» и «О транспортном налоге в Липецкой области». Документ будет вынесен на профильный комитет.

По словам вице-спикера регионального парламента Владимира Загитова, повышение экологической безопасности автотранспорта – одно из актуальных направлений. Пока в Липецкой области немногие владеют электрокарами – всего лишь 8 человек. Однако, в будущем эта цифра может стать намного больше.

Напомним, что в регионе уже установлены 3 электрозаправки. Все они располагаются на трассе «Дон». В Липецке тоже обещали установить зарядочную станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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