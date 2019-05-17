Паровоз отвезет липчан в Волгоград
Руководство РЖД разрабатывает новые маршруты движения туристических поездов на паровой тяге. Об этом сообщил Gudok.ru. В прошлом году количество ретросоставов выросло на 44%. Дирекция тяги эксплуатирует 73 паровоза. Россияне охотно катаются на таких туристических поездах – популярность ретросоставов с каждым годом растет.
Липчане также смогут прокатиться на паровозе. Так, перспективные маршруты движения: Липецк – Волгоград, Волгоград – Воронеж, Иваново – Кинешма, Котлас – Великий Устюг, Санкт-Петербург – Выборг – Маткacелькя, Калуга – Тула, Екатеринбург – Нижний Тaгил, Екaтеринбург – Верхотурье, Екатеринбург – Aлапаевск, Пермь – Левшино, Иркутск – Cлюдянкa, Владивосток – Сaдгород.
Кстати, этой зимой поезд на паровой тяге останавливался в Ельце. Местные жители запечатлели ретросостав на видео.
Настоящий паровоз приехал в Елец: такой же ретросостав должен поехать по маршруту "Липецк - Волгоград".
ИСТОЧНИК KP.RU