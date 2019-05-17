2019-05-17T14:40:05+03:00
Общество

Паровоз отвезет липчан в Волгоград

Из Липецка пустят туристический поезд на паровой тяге [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Из Липецка пустят туристический поезд на паровой тягеИз Липецка пустят туристический поезд на паровой тягеФото: Архив "КП"
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Руководство РЖД разрабатывает новые маршруты движения туристических поездов на паровой тяге. Об этом сообщил Gudok.ru. В прошлом году количество ретросоставов выросло на 44%. Дирекция тяги эксплуатирует 73 паровоза. Россияне охотно катаются на таких туристических поездах – популярность ретросоставов с каждым годом растет.

Липчане также смогут прокатиться на паровозе. Так, перспективные маршруты движения: ЛипецкВолгоград, Волгоград – Воронеж, ИвановоКинешма, Котлас – Великий Устюг, Санкт-ПетербургВыборг – Маткacелькя, КалугаТула, Екатеринбург – Нижний Тaгил, Екaтеринбург – Верхотурье, Екатеринбург – Aлапаевск, Пермь – Левшино, Иркутск – Cлюдянкa, Владивосток – Сaдгород.

Кстати, этой зимой поезд на паровой тяге останавливался в Ельце. Местные жители запечатлели ретросостав на видео.

Настоящий паровоз приехал в Елец: такой же ретросостав должен поехать по маршруту "Липецк - Волгоград".

ИСТОЧНИК KP.RU

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