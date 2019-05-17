Корпус онкодиспансера в Липецке хотят открыть через 2,5 года

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-17T16:34:45+03:00

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В эту пятницу, 17 мая, в Липецке установили памятный знак в честь начала строительства нового корпуса онкодиспансера. В торжественной церемонии участвовали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и Председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов.

О начале строительства нового корпуса установили памятный знакФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в областном центре возведут 4-этажный корпус. Там будут работать 9 современных операционных, отделение анестезиологии и реанимации. Диспансер оснастят оборудованием для высокоэффективного лечения опухолей.

О начале строительства нового корпуса установили памятный знакФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Строительство корпуса, а также закупка оборудования осуществляются в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». По словам Игоря Артамонова, корпус планируют открыть уже через 2,5 года.

Кстати, в рамках нацпроекта в регионе создадут региональную сеть из 6 центров амбулаторной онкологической помощи с диагностическим оборудованием. Кроме того, власти хотят переоснастить медицинским оборудованием областной онкодиспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU