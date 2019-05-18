Мужчина спас утят, бегавших по дороге в Липецке

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-18T14:42:50+03:00

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В эту субботу, 18 мая, в соцсетях появилось видео, как мужчина в Липецке спасает утят. По словам очевидцев, это произошло в районе Манежа, на улице 50 лет НЛМК. Выводок утят бегал прямо про проезжей части дороги. Маленькие птички пытались взобраться на бордюр, но у них никак не получалось. На тротуаре их ждала мама-утка. Утята испуганно пищали, бегали, но все попытки оказаться в безопасности терпели крах. А рядом проносились автомобили и общественный транспорт.

Среди липчан нашелся один неравнодушный мужчина, который не смог пройти мимо. Он перенес утят в безопасное место. Оказавшись на тротуаре, утята тут же ринулись к своей маме. Утиное семейство спасено.

abibas_80 В Липецке мужчина спас утят, бегавших по проезжей части

ИСТОЧНИК KP.RU