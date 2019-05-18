В Липецке у Памятника Танкистам столкнулись ВАЗ и иномарка

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-18T22:13:55+03:00

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В этот субботний день, 18 мая, в Липецке произошла авария. Легковушки столкнулись в районе кольца Памятника Танкистам. Автомобили двигались со стороны Октябрьского моста. По словам очевидцев, впереди ехала иномарка. В нее сзади врезался ВАЗ.

К счастью, столкновение оказалось легким. Автомобили получили небольшие повреждения. Обошлось без пострадавших. В том, кто виноват в аварии, разберутся сотрудники ГИБДД. Кстати, в этот же день ДТП произошло в районе Тракторостроителей. Там столкнулись "Фольксваген" и "Рено".

Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, в последнее время участились аварии с мотоциклами. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

В Липецке у кольца Памятника Танкистам столкнулись иномарка и ВАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU