В Липецке у Памятника Танкистам столкнулись ВАЗ и иномарка
В этот субботний день, 18 мая, в Липецке произошла авария. Легковушки столкнулись в районе кольца Памятника Танкистам. Автомобили двигались со стороны Октябрьского моста. По словам очевидцев, впереди ехала иномарка. В нее сзади врезался ВАЗ.
К счастью, столкновение оказалось легким. Автомобили получили небольшие повреждения. Обошлось без пострадавших. В том, кто виноват в аварии, разберутся сотрудники ГИБДД. Кстати, в этот же день ДТП произошло в районе Тракторостроителей. Там столкнулись "Фольксваген" и "Рено".
Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, в последнее время участились аварии с мотоциклами. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.
В Липецке у кольца Памятника Танкистам столкнулись иномарка и ВАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU