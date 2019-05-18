2019-05-18T21:32:22+03:00
Общество

В понедельник 20 улиц Липецка останутся без воды

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат водуВ Липецке отключат водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 20 мая, в некоторых домах Липецка отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Специалисты проведут ремонтные работы на инженерных сетях.

Так, с 10 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц З. Космодемьянской, 178, 228б, 259, 222а, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212. С 9 утра до 8 часов вечера воду отключат по улице Фрунзе, 25а, а также в районе частного сектора - улица Скороходова; 40 лет Советской Армии.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по адресам: улица Левобережная 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, ст.2, 28, 36, 5; площадь Мира, 1д, 1д/1, 6, 6а; С. Разина, 1 (детский сад №134).

Кроме того, с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители Сырского Рудника. Краны пересохнут у жителей улиц Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Медицинская, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Прудная, Поселковая, Паровозная, Техническая.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улица 40 лет Октября, 39а ; Ушинского, 5.

Подвоз воды - по заявкам жителей. Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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