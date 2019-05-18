СЕГОДНЯ 22:12 2019-05-18T22:16:39+03:00

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Очередная авария призошла в эту субботу, 18 мая, в Липецке. Около кольца в районе Тракторостроителей столкнулись "Фольксваген" и "Рено". Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Автомобили стоят далеко друг от друга. Видимо, от удара "Рено" откатился вперед. Судя по ролику, легковушки не получили серьезных повреждений. Ущерб от столкновения предстоит оценить аварийным комиссарам. В том, кто виноват в случившемся, разберутся автоинспекторы. По словам очевидцев, никто из людей в аварии не пострадал.

Напомним, еще одно ДТП произошло в этот день. Возле кольца Памятника Танкистам столкнулись иномарка и ВАЗ. Обошлось без пострадавших. Также удалось избежать пробок. В выходной день на кольце было немного машин.

В Липецке на ЛТЗ столкнулись "Фольксваген" и "Рено".

ИСТОЧНИК KP.RU