2019-05-18T22:16:39+03:00
Происшествия

В Липецке на ЛТЗ столкнулись "Фольксваген" и "Рено"

Машины получили незначительные повреждения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на ЛТЗ столкнулись иномаркиВ Липецке на ЛТЗ столкнулись иномаркиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Очередная авария призошла в эту субботу, 18 мая, в Липецке. Около кольца в районе Тракторостроителей столкнулись "Фольксваген" и "Рено". Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Автомобили стоят далеко друг от друга. Видимо, от удара "Рено" откатился вперед. Судя по ролику, легковушки не получили серьезных повреждений. Ущерб от столкновения предстоит оценить аварийным комиссарам. В том, кто виноват в случившемся, разберутся автоинспекторы. По словам очевидцев, никто из людей в аварии не пострадал.

Напомним, еще одно ДТП произошло в этот день. Возле кольца Памятника Танкистам столкнулись иномарка и ВАЗ. Обошлось без пострадавших. Также удалось избежать пробок. В выходной день на кольце было немного машин.

В Липецке на ЛТЗ столкнулись "Фольксваген" и "Рено".

ИСТОЧНИК KP.RU

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