2019-05-19T15:50:19+03:00
Общество

Мы подождем: липчане попросили сделать качественную реконструкцию Быханова сада

Горожане не хотят, чтобы качество работ пострадало из-за спешки
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Реконструкцию Быханова сада очередной раз обсудили в Липецке. Автор проекта Ринат Гарипов встретился с горожанами и ответил на их вопросы.

Как отмечает пресс-служба мэрии, активные липчане по итогу беседы убедились, что в парке будут зоны для всех возрастов. Детям установят новые аттракционы, для мам сделают комнату ребенка, для любителей спорта будет создана зона кроссфита и закольцованная по парку дорожка для велосипедистов и роллеров. Для гостей парка из других микрорайонов предусмотрена парковка на 65 машин.

- Не стоит торопиться в работах, жертвуя качеством. Ничего страшного, если сад откроется не 1 августа. Мы готовы подождать, зная, что еще много лет дорожное покрытие и другие объекты будут нам служить без нареканий, - предложили присутствующие на обсуждении жители Липецка.

Напомним, на реконструкцию парка выделили 127 млн. рублей. Архитекторы и дизайнеры из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода и Казани предложили 7 концепций развития Быханова сада. Победил проект архитектора из Казани. Планируется, что парк разделят на несколько зон: территорию слуха с приятной успокаивающей музыкой, тактильную зону для активного времяпрепровождения, зона вкуса с фудкортом, зона запаха с цветами и растениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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