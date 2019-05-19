2019-05-19T17:36:42+03:00
Общество

Руководитель липецкого СКР поблагодарил народного артиста Василия Ланового за истинный патриотизм

В нашем городе Василий Лановой прочитал стихи о войне и вместе со зрителями исполнил песню из фильма «Офицеры»
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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В Липецке состоялся творческий вечер народного артиста СССР, Почетного члена Общественного совета при Следственном комитете России Василия Ланового. Артист дал моно-спектакль о войне. Его приезд состоялся в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», автором и ведущим которой является сам Василий Семёнович, при поддержке Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

Василий Лановой рассказал об истории этого движения, которое началось в мае 2012 года в Томске, а сегодня проходит по всей России, в том числе в Липецке; о своем детстве, которое пришлось на годы войны; о своих фильмах, многие из которых являются классикой советского кино: «Война и мир», «Анна Каренина», «Как закалялась сталь» и другие. Особое место среди них занимает всенародно любимый фильм «Офицеры», вышедший на экраны 48 лет назад и сразу завоевавший народную любовь. Фраза «Есть такая профессия - Родину защищать» до сих пор звучит как девиз для тех мальчишек, которые выбрали судьбу офицера.

Во время визита Василий Лановой встретился с руководителем следственного управления СК России по Липецкой области Евгением Шаповаловым. Полковник юстиции поблагодарил Ланового за истинный патриотизм, созданную артистом галерею ярких и харизматичных образов в кинематографе и пожелал доброго здоровья, мира и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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