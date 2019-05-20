2019-05-20T09:10:00+03:00
Происшествия

Под Липецком судимый подросток угнал «Тойоту Камри»

За день в области нашли две угнанные машины
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли угонВ Липецке раскрыли угонФото: Лия МУРАДЬЯН
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Угон произошел в воскресенье, 19 мая, в селе Частная Дубрава в Липецком районе. В полицию обратился 33-летний владелец автомобиля и рассказал, что у него пропала припаркованная у дома на улице Мирная «Тойота Камри».

Подозреваемого в угоне задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался несовершеннолетний житель того же села. Как выяснилось, подросток уже имеет судимости.

Еще одну кражу автомобиля раскрыли в тот же день в самом Липецке. В полицию пришел 51-летний мужчина, у которого угнали «ВАЗ-2199». По словам автовладельца, машина пропала в период с 14 по 18 мая от дома по улице Астраханская. НО хозяин заметил пропажу только 19 мая. Тем не менее угонщика все же нашли сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, на чужой «девяносто девятой» уехал 34-летний житель Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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