2019-05-20T10:07:07+03:00
Общество

В Липецкой области пропала 16-летняя девушка

Мария Бельских ушла в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала девушкаПропала девушкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области родственники, сотрудники полиции и волонтеры ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Как сообщает «Поиск пропавших детей», 16-летняя Мария Васильевна Бельских пропала в воскресенье вечером, 19 мая в селе Октябрьское Усманского района. Последний раз Марию видели минувшим вечером около 20.30. С тех пор о месте ее нахождения ничего неизвестно.

Приметы Марии: на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза серо-голубые.

Была одета: джинсовые шорты, темно-зеленая рубашка и светлые мокасины. С собой был разноцветный рюкзак с рисунками в виде английских букв.

Просьба ко всем, кто видел девушку после исчезновения, знает, где она может сейчас находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-0518 – волонтеры. Или написать на почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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