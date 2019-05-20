В Липецке женщина на внедорожнике сбила 10-летнего школьника на велосипеде

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-20T10:33:12+03:00

Еще один ребенок пострадал в ДТП в Ельце Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За трое суток на дорогах региона в 11 ДТП пострадали 12 человек

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Авария с участием маленького велосипедиста произошла 17 мая в 18.05 на улице Кривенкова в Липецке. Там 32-летняя женщина за рулем «Тойота Рав» сбила на пешеходном переходе 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка увезли в больницу, оказали помощь и отпустили. По предварительным данным ГИБДД, в ДТП виновата водитель «Тойоты», которая должна была притормозить перед «зеброй».

Еще одного пешехода сбили в тот же вечер, в 21.10, на улице Зои Космодемьянской. 25-летний водитель «Мазды» сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавший попал в больницу.

Тем же вечером в Тербунском районе на автодороге «Тербуны- Васильевка - Малые Борки» въехал в дорожное ограждение 37-летний водитель скутера «Racer». Скутерист в больнице.

18 мая в 9.45 утра на улице Студенческая в Лебедяни 70-летний пенсионер на «ВАЗ-21154» сбил 72-летнюю женщину на велосипеде. Пожилая велосипедистка попала в больницу. Именно она оказалась виновницей ДТП, поскольку ехала по краю проезжей части и внезапно решила переехать на другую сторону дороги прямо перед машиной.

В те же сутки в Ельце в 13:00 на улице Коммунаров 36-летний водитель «Ровера» не уступил дорогу и въехал «ВАЗ-2102» с 34-летним водителем. В аварии пострадал маленький пассажир «ВАЗа», двухлетнего ребенка увезли в больницу и назначили амбулаторное лечение.

В тот же день в 17.20 на трассе Липецк-Грязи 32-летний водитель «Шевроле Ланос» въехал в «ВАЗ-21310», за рулем которого был 41-летний мужчина. Оба водителя попали в больницу, одному оказали помощь и отпустили, второго положили на лечение. Кто виноват, разбираются автоинспекторы.

19 мая в 1.10 на Воронежском шоссе в Липецке 55-летний водитель «Калины» сбил на пешеходном переходе 49-летнего мужчину. Пешеход в больнице.

Последнее серьезное ДТП случилось в воскресенье в 18.40 в селе Боринское Лиипецкого района. Там на улице Чайковского автобус «КАВЗ», не сбавляя скорости, на полном ходу налетел на искусственную неровность. От неосторожного маневра в автобусе пострадали пассажиры. Три женщины, 29, 54, 58 лет ударились о сиденья. По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса неверно выбрал скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU